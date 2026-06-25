La reflexión de Bezzecchi después de ser sancionado: "Quiero usar esto para ser mejor persona"

El análisis del jefe de Aprilia a la inédita sanción a Marco Bezzecchi en República Checa

Su agresión a un comisario provocó que no pudiera correr en la carrera del domingo del Gran Premio de República Checa: "Están siendo días muy duros".

Marco Bezzecchi fue castigado el pasado fin de semana después de que agrediera a un comisario. No corrió la carrera del domingo en una sanción sin precedentes. Y el de Aprilia, líder del mundial de MotoGP, asume la culpa. Dice que esto le ha servido para aprender y para "ser mejor persona".

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Países Bajos, reflexionó sobre su castigo: "Antes que nada, quiero decir que obviamente el de Brno fue un fin de semana duro, pero también estos días están siendo súper duros. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme una vez más por mis acciones en Brno. Fue un gesto muy malo por mi parte, y no gestioné la situación de la manera adecuada".

"Me sentí muy mal, y todavía me siento bastante mal. No solo por mí, obviamente, sino por mi equipo, por toda la fábrica, por el campeonato; realmente no merecían una imagen como esta. Pero también por el propio comisario, que fue el más involucrado en esta situación. Solo me queda disculparme una vez más, intentar pasar página y concentrarme", dice el piloto italiano de Aprilia.

Cree que ha sido uno de los "momentos más duros" para él en toda su carrera: "No sé si ha sido el momento más duro de mi carrera deportiva, porque ahora todavía está reciente, así que es difícil analizarlo con una referencia clara. Así que intentaré simplemente pasar página y subirme a la moto".

"La sanción la entendí completamente. Creo que fue correcta y acepté todo. Lo entendí, y quiero intentar tomar esto como una oportunidad para ser mejor como persona, pero en general, creo que la sanción estuvo bien", cierra un Bezzecchi que sigue defendiendo la primera posición del mundial de MotoGP.

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