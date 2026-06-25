"Me recuerda mucho a mí": la comparación de un expiloto de MotoGP con Marc Márquez

Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: "Un Márquez al 100% da más valor a nuestros resultados"

Kenny Roberts, campeón del mundo en 1978, 1979 y 1980, ha elogiado al ilerdense y ha realizado un símil entre su estilo de conducción con el del vigente campeón.

Marc Márquez es considerado por muchos como el mejor piloto de la historia. Su estilo a la hora de correr, su agresividad en pista, carácter incansable y sus nueve campeonatos del mundo hablan de él por sí mismos. Tal es la figura del ilerdense, que un triple campeón del mundo se ha rendido ante él.

En concreto, Kenny Roberts, campeón de MotoGP en 1978, 1979 y 1980, ha elogiado a Márquez y se ha comparado con él por su similar estilo en pista. "Marc Márquez me recuerda mucho a mi forma de pilotar, a mi enfoque", asegura el estadounidense en 'Pipe Dreams Podcast'.

Además, el expiloto ha resaltado que él también ha destacado por ser un piloto agresivo, al igual que Marc. "Probablemente yo era más agresivo que la mayoría. Creo que yo era un poco más agresivo con el acelerador. Nunca quise hacer daño a nadie", señala Roberts.

Incluso, el excampeón ha comparado su generación con la actual debido al número de caídas por fin de semana. "Nos ganábamos la vida sobre una moto. Yo tenía hijos que alimentar, y caerse no era precisamente una manera de ganar dinero. Ahora ellos se caen tres veces por fin de semana", concluye el norteamericano.

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