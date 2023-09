En los días claves para que Marc Márquez anuncie su futuro, la opción de su salida parece estar cobrando cada vez más fuerza. Después de que el piloto de Cervera mostrara su descontento con los test de la Honda 2024 realizados en Misano, Márquez ha vuelto a cargar contra el prototipo del año que viene.

Y es que parece que Honda se lo está poniendo en bandeja. Al ser preguntado por la moto de la temporada que viene, el seis veces campeón de MotoGP no ha dudado en criticar lo que será la base para competir el año que viene.

"Después de los test en Misano, me quedé con buenas sensaciones de la moto del domingo (la de este año). Con esa moto fue con la que empecé a rodar para encontrar sensaciones porque con la nueva 'proto' era bastante diferente la posición y no me acababa de sentir cómodo, no acaban de salir los tiempos", explicó Márquez en los micrófonos de 'DAZN'.

"Entonces volví a los que tenemos este año y otra vez volví a ir más cómodo y parece que tiene más potencial lo de este año que la nueva 'proto'. Así que se le tiene que dar una vuelta para el año que viene", añadió.

En pleno caos por la organización del Gran Premio de la India, Marc intenta decidir qué hacer con su futuro. Irónicamente, Honda le está dando multitud de razones para poner rumbo a una escudería que le brinde una moto competitiva.

Sin embargo al octacampeón se le ve comprometido con el desarrollo de la Honda para el año que viene. Tome la decisión que tome, se conocerá en los próximos días de acuerdo con las palabras del propio Márquez que aseguró la semana pasada que haría pública su decisión entre el Gran Premio de la India y el de Japón.