Los cambios que Ducati ha probado en su moto: le gustan a Bagnaia… pero no tanto a Márquez

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que el nuevo carenado que han probado en los test de Aragón no ha convencido al líder del mundial de MotoGP.

En los test de Aragón, inmediatamente después del Gran Premio de este fin de semana, Ducati ha probado un nuevo carenado. Y sus pilotos no se ponen de acuerdo sobre si es bueno o no para la moto: Pecco Bagnaia sí está contento, pero a Marc Márquez no le termina de convencer.

Lo dice Davide Tardozzi, jefe de Ducati: "En el lado de Pecco he visto sonrisas y felicidad y en el lado de Marc todavía hay algunas preguntas".

"Marc tiene ya una moto que le está funcionando perfectamente", dice sobre el líder del mundial de MotoGP.

El propio Marc también ha mostrado esas dudas: "Tenemos que decidir para no perder el camino".

Una novedad que mostraron en varios momentos del test y podría ayudar a Bagnaia a acercarse a un Marc intratable en este inicio de año.