Miles de personas se concentran en EEUU contra el "autoritarismo" de Trump a escasas horas de su desfile militar

Bajo el lema 'Reyes no'

Miles de ciudadanos estadounidenses protestan contra Donald Trump y sus medidas "autoritarias" el día de su cumpleaños, coincidiendo con un polémico desfile militar en Washington. Más de 2.000 protestas se organizan en todo el país bajo el lema 'No Kings', rechazando el autoritarismo del gobierno republicano. Aunque no habrá protestas en Washington porque se busca evitar que la capital sea el "centro de gravedad". Trump sigue adelante con el desfile, ignorando advertencias meteorológicas. En Mar-a-Lago, Florida, miles de personas se manifiestan pacíficamente por los derechos de migrantes, la comunidad LGTB, y contra el autoritarismo, desafiando altas temperaturas.

Miles de ciudadanos de Estados Unidos alzan su voz contra Donald Trump y sus medidas "autoritarias" este sábado, precisamente el día del cumpleaños del presidente estadounidense y el cual el republicano ha elegido para celebrar un polémico desfile militar en Washington.

En total, más de 2.000 protestas han sido convocadas en todos los estados del país para contraprogramar el acto militar organizado por Trump. El desfile, oficialmente, se celebra para honrar el 250 aniversario de la creación del Ejército de Estados Unidos, pero muchos han considerado que solo se trata de una ceremonia para alimentar su propio ego.

Bajo el lema 'No Kings' ('Reyes no' en español), los organizadores de las protestas se manifiestan contra lo que califican que es un "autoritarismo" del Gobierno del republicano en la Casa Blanca y lo hacen queriendo opacar, al mismo tiempo, la ceremonia de Trump. Eso sí, entre las 2.000 ubicaciones donde se realizarán las manifestaciones no estará Washington, queriendo evitar que lo que suceda en la capital sea "el centro de gravedad".

"El 14 de junio, Día de la Bandera, el presidente Trump quiere tanques en las calles y una exhibición televisiva de dominación para su cumpleaños. Un espectáculo que pretende simular fuerza. Pero el verdadero poder no se exhibe en Washington. Se alza en todas partes. Desde las manzanas de las ciudades hasta los pueblos pequeños, desde las escalinatas de los juzgados hasta los parques comunitarios, tomamos medidas para rechazar el autoritarismo y mostrarle al mundo cómo es realmente la democracia", reza la convocatoria del la manifestación.

Mientras tanto, Trump sigue empecinado en celebrar su desfile militar. Tanto es así que hace caso omiso a los meteorólogos que le advierten de la amenaza de relámpagos para el momento en el que se espera los militares desfilen por la capital ante la mirada de miles de espectadores.

Hasta el propio presidente estadounidense ha utilizado su red social, Truth Social, para invitar a sus seguidores a que vayan al desfile, que se hará "llueva o haga sol". "Nuestro gran desfile militar sigue en pie, llueva o haga sol. Recuerda, un desfile lluvioso trae buena suerte. Os veo a todos en D.C.", escribió.

De hecho, que haya un desfile militar en Washington ya es un hito inusual en sí. El último en la capital estadounidense tuvo lugar en 1991, cuando terminó la Guerra del Golfo. Eso sí, Trump ha negado que este desfile se celebre por su 79 cumpleaños, aunque coincida: "No es por mi cumpleaños… es mi cumpleaños, pero no voy a celebrar mi cumpleaños".

La realidad es que el acto tendrá un coste estimado entre 25 y 45 millones de dólares. Participarán 150 vehículos blindados, 50 aeronaves de guerra y más de 6.000 miembros del Ejército, la Marina y los Marines. Las autoridades ya han desplegado un dispositivo de seguridad excepcional, con controles por toda la ciudad y vigilancia aérea.

Todo por un acto poco habitual en la era moderna, aunque sí se produzca en países como Rusia o Corea del Norte, donde sus líderes, Vladimir Putin y Kim Jong-Un respectivamente, suelen ser el centro de atención para consolidar una narrativa de fuerza personal apoyada en los militares.

Protestas en su residencia privada

Una de las ubicaciones escogidas para manifestarse contra Donald Trump ha sido frente a su residencia privada en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), donde el republicano está pasando muchos fines de semana en su segundo mandato.

Miles de personas se han congregado en una protesta pacífica en el parque Phipps, situado a dos kilómetros de su residencia, lugar al que se acabaron desplazando los allí presentes aunque el presidente estadounidense no estuviera allí.

Con consignas a favor de los migrantes, la comunidad LGTB, los derechos reproductivos, Ucrania y Palestina y en contra del autoritarismo, personas de diferentes razas, estatus socioeconómico e intereses desafiaron temperaturas que se acercaron a los 38 grados centígrados para gritar lemas como "sin justicia, no hay paz", "no queremos reyes", "nos gustan los inmigrantes" y más.