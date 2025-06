Las mil caras de Zahara: "Creo que Madrid ahora es un lugar de rabia y de mala baba"

El camino de Zahara (Úbeda, 1983) no ha sido fácil, pero sí intenso. La artista, referente en España de la música indie, ha vivido una evolución musical -a la par que vital- en la que no ha parado de crecer para ir de la mítica cantautora a un huracán con visos de música electrónica y canción protesta que en sus letras lo dice todo.

Porque Zahara se desahoga. La cantante, que para este domingo en Madrid en las Noches del Botánico y el próximo 5 de julio en el Alma Festival de Barcelona, cuenta que su último disco, 'Lento Ternura', es la consecuencia del anterior, 'Puta', su trabajo más polémico y que la llevó a ser censurada por un Gobierno de Vox al ataviarse como una virgen en la portada.

"'Puta' nació en plena pandemia de la explosión visceral y la necesidad. Era un grito que tenía que soltar y vaciarme. 'Lento ternura' es la consecuencia de ese disco; de todo lo que viví; de la exposición que tuve; lo que sufrí", cuenta, a la vez que dice que su nuevo trabajo plasma cómo observa las cosas "desde otro sitio". "El proceso ha sido más reflexivo y filosófico, preguntarme continuamente quién soy y qué soy", sentencia.

Con diez canciones del todo distintas entre las que no faltan las tradicionales baladas de la autora y a las que se suman los sonidos electrónicos con tintes de los 90, la artista andaluza y afincada en Madrid no duda en hacer un crítica a la sociedad actual y la forma de vida y su frenetismo en 'Yo solo quería escribir una canción de amor' ; también hace un homenaje a su pueblo en 'Soy de un pueblo pequeño' o habla de la amistad incondicional que comparte con la poeta Patricia Benito ('Los michis').

Precisamente, la andaluza no duda en participar con laSexta en un juego en el que se moja del todo con la actualidad, como en las letras de sus canciones. Así, reconoce su inquietud si la extrema derecha gobernara España hablado de su single 'Esto no es una canción política'. "Creo que Madrid ahora es un lugar de rabia y de mala baba rezumando en cada esquina", sentencia a la vez que dice sin cortapisas que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio mientras recuerda la letra de 'Guerra y paz', de su disco 'Astronauta', y que comparte con Santi Balmés de Love of Lesbian. "Lo que están haciendo es quitarse del medio al pueblo palestino", asevera.

"Sigo siendo la misma Zahara"

Y aunque parezca que su evolución ha sido completa, Zahara tiene claro que sigue siendo la misma. "Sigo siendo la misma Zahara, pero tengo todas estas maneras de expresarme. Una de las cosas que yo siento es que estoy en el punto de partida, que da igual que haya contado o hecho canciones sobre el abuso, o que haya transformado cosas de mi vida, al final me siento igual de pequeña, indefensa, insegura... y eso da igual a pesar de los discos que haga", desgrana.

Para ella lo que es se muestra en todas y cada una de las canciones de sus discos y no duda en compartir que 'Lento Ternura' es "un reflejo de la edad que tengo, de mi proceso de maduración, de a dónde he llegado en este momento".

Zahara, que se sube a los escenarios para mostrar una evolución "de lo lento al todo" cree que el espectáculo que tiene entre manos durante todo el verano es una propuesta "super honesta" de música que conecta con sus emociones y que, de alguna manera, "son universales: violencia contra las mujeres, existir en la sociedad, los vínculos, cómo hemos sido presas del romanticismo y hemos dejar de escuchar nuestra propias voces...".