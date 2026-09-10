Huelga indefinida desde el 14 de octubre en todos los niveles educativos no universitarios de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al colegio público de Infantil, Primaria y Secundaria Andrea Casamayor, en Paracuellos de Jarama

Los detalles Los docentes reclaman "salarios dignos" y una bajada de ratios. De momento, sindicatos y organizaciones educativas no han recibido ninguna respuesta por parte de la Consejería de Educación.

La educación pública en Madrid inicia el curso en conflicto con Isabel Díaz Ayuso, convocando una huelga indefinida desde el 14 de octubre en todos los niveles educativos no universitarios. Los docentes exigen salarios dignos y reducción de ratios, sin respuesta aún de la Consejería de Educación. Un comité de huelga unitario formaliza la convocatoria y presentará una Tabla Reivindicativa Docente con medidas esenciales para la calidad educativa. Las demandas incluyen la reducción de periodos lectivos, disminución de alumnos por aula, adecuación de ratios para necesidades especiales, mejoras salariales y de infraestructuras, y lucha contra la segregación educativa.

La educación pública madrileña empieza el curso "en pie de guerra" contra Isabel Díaz Ayuso. Han convocan una huelga indefinida a partir del 14 de octubre en todos los niveles educativos no universitarios. Los docentes reclaman "salarios dignos" y una bajada de ratios. De momento, sindicatos y organizaciones educativas no han recibido ninguna respuesta por parte de la Consejería de Educación.

Por ello, organizaciones sindicales y plataformas de la educación pública de la Comunidad de Madrid, aglutinadas en un comité de huelga unitario, formalizarán este miércoles la convocatoria de la huelga indefinida.

En un acto conjunto, programado para esta tarde en Madrid, el comité presentará la Tabla Reivindicativa Docente, aprobado tras el debate y las aportaciones de las asambleas, que recoge las medidas que consideran "indispensables" para garantizar la calidad, equidad y dignidad de la enseñanza pública en la región.

En su convocatoria las organizaciones señalan que los ejes principales de las reivindicaciones son la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional y de 22 en Primaria y que en el cómputo se incluyan las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones.

También exigen la "reducción generalizada de alumnos por aula", de forma que sean 13 en Infantil; 15 en Primaria; 20 en Secundaria; 23 en Bachillerato y 15 en FP. Además plantean la adecuación de ratios específicas para el alumnado con necesidades educativas especiales y un orientador como mínimo por cada 250 alumnos y un profesional de Servicios a la Comunidad por centro.

Los convocantes añaden medidas para luchar contra la segregación educativa, mejora salarial ("incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, junto a la equiparación retributiva para el profesorado de FP y de Servicios a la Comunidad y de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje"), reducción de la burocracia y mejoras de las infraestructuras y de la prevención de riesgos laborales.

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