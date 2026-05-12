Ducati ve el vaso medio lleno con Marc Márquez: "Su talento abrumador..."

Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, ha calificado de "simplemente excepcional" el rendimiento de Marc Márquez hasta la fecha a pesar de arrastrar molestias en el hombro que se solventarán con la cirugía a la que se sometió este lunes.

En el clásico análisis poscarrera de Gigi Dall'Igna en 'LinkedIn', el director general de Ducati ha calificado de "decepcionante" el fin de semana en Le Mans.

Y todo arrancó el sábado tras la caída de Marc: "Los primeros signos de este fin de semana 'maldito' aparecieron durante la carrera sprint con la caída de Marc, y tomó forma definitiva con la caída de Pecco en la carrera principal, un episodio que nos dejó fuera de combate, terminando un domingo profundamente decepcionante con cero puntos".

A pesar de marcar el récord del circuito, en el equipo de Borgo Panigale sabían que Márquez no estaba del todo preparado.

"En la Sprint, Pecco encontró su ritmo de inmediato, a diferencia de Marc, que no estaba al 100%… ¡y ahora todos sabemos la razón!", ha señalado.

Es por ello que, 'aprovechando' la fractura que sufrió en un dedo con su caída, el ilerdense adelantó a este lunes una nueva cirugía en su hombro derecho que estaba prevista tras Barcelona.

Y es por ello que en Ducati ven el vaso medio lleno: "La revelación de la próxima cirugía de hombro de Marc subraya aún más su talento abrumador, teniendo en cuenta su rendimiento hasta el momento, haciendo su nuevo récord en Le Mans aún más extraordinario. Simplemente excepcional".