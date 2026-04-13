La increíble primera impresión de una leyenda de MotoGP sobre Márquez: "Este chico no durará..."

Jim Redman, tetracampeón del mundo, cuenta qué fue la primera sensación que le dio Marc Márquez como piloto. Jim reconoce que le sorprendió el número de caídas que sufría el ilerdense.

Marc Márquez ha sido sin duda uno de los deportistas más sorpredentes de este siglo. Su manera de entender el motociclismo y de pilotar una moto a más de 300km/h le han hecho convertirse en una auténtica leyenda del deporte.

Más allá de los nueve título mundiales que Marc tiene en su poder, lo que siempre le ha caracterizado ha sido un estilo valiente sobre la moto, algo que le ha costado muchas caídas y lesiones.

Jim Redman fue campeón del mundo de los años 1962 a 1965. Es un mito del deporte. En unas declaraciones para 'Rides Stories', el expiloto ha confesado qué fue lo primero que pensó al ver a Márquez subido en una moto.

"La primera vez que vi a Marc Márquez, pensé que era un temerario. Se caía. Se caía una y otra vez. En mi época, un piloto que se cayera tanto acababa muerto o retirado. No había una tercera opción. Así que lo observé y pensé: 'Este chico no va a durar'", comentó sorprendentemente Redman.

Redman reconoce que luego se fijó mejor: "Pero luego lo observé más de cerca. Sachsenring. Año tras año, curva tras curva, entra demasiado rápido. La rueda delantera pierde agarre. La moto se cae. Cualquier otro piloto, eso es una caída. Pero Márquez la sujeta con el codo, por instinto, por algo para lo que no tengo palabras, ni una sola vez. Cada vuelta".