Durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Mugello, donde evidentemente el futuro de Marc Márquez y Jorge Martín fue el grueso de las preguntas, también se hizo una referencia a la final de la Champions League.

El de Cervera y el de San Sebastián de los Reyes comparecieron junto a Pecco Bagania, y a los tres les pidieron que dieran un resultado para el Real Madrid - Borussia Dortmund.

El primero fue el líder del Mundial, que apostó por un 1-0 a favor del cuadro de Carlo Ancelotti en un partido "difícil" que se "luchará hasta el final" y que se decidirá "en los últimos minutos".

El italiano, por su parte, sorprendió con una victoria de los alemanes... pero no de cualquier forma: 10-9.

Por último, Márquez puso un 3-1 para un Real Madrid que es "claro favorito" ya que es el "especialista de la Champions". ¿Acertará alguno?

The #MotoGP riders make their predictions for the Champions League final ⚽️🏆#ItalianGPpic.twitter.com/tgqVb8TAhj