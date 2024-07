A falta de un par de giros, yendo líder y al igual que ocurrió en Jerez y en la sprint de Mugello, Jorge Martín se fue al suelo, sumó un nuevo cero y le dejó la victoria en bandeja a Pecco Bagnaia.

El de San Sebastián de los Reyes perdió el liderato del Mundial, pero desde su equipo lamentan no saber cómo ayudar al piloto en esas vueltas finales en las que lleva menos gasolina y los neumáticos están más mermados.

"En las últimas vueltas estaba teniendo algunos problemas y algunos sustos con el anterior, porque el neumático ya estaba al límite", explicó Gino Borsoi, team manager del Prima Pramac, en declaraciones a 'As'.

"Tenemos que buscar la fórmula de ayudarle en estas situaciones donde tienes casi la carrera en el bolsillo y luego pasa lo que pasa", ha explicado.

"Tenemos que ayudarnos entre todos para que estas cosas no pasen más, porque estamos luchando por el Mundial y cada punto es importante. Estos 30 puntos duelen", ha añadido.

De hecho, no duele perder el liderato o la carrera, sino no saber qué rumbo tomar: "Perder el liderato no lo hace más doloroso, porque faltan muchas carreras. A mí lo que me duele es no haber encontrado aún la clave para poder ayudarle en estas situaciones".