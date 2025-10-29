Gresini se rinde a Alex Márquez: "Con Marc hicimos terceros y ahora..."

Carlo Merlini, uno de los jefes del equipo Gresini, alucina con la temporada que ha hecho Alex cerrando el subcampeonato a falta de dos carreras.

Los Márquez mandan en el mundial de MotoGP. Nunca había pasado que dos hermanos quedaran primero y segundo. Y Marc y Alex lo han conseguido. El de Gresini cerró este pasado fin de semana en Sepang su subcampeonato a falta todavía de dos carreras para la conclusión.

Y en su equipo alucinan con lo que ha hecho. Ha dicho Carlo Merlini, uno de los jefes, que no esperaban superar el tercer puesto de Marc Márquez de la temporada pasada.

"Cuando has tenido a Marc Márquez y has hecho tercero con él en el campeonato, piensas que has llegado al máximo de tus posibilidades, y ahora disfrutamos del subcampoenato de Alex y de ser el mejor equipo independiente. Es lo bonito del deporte, que siempre se puede dar un paso más. Es increíble el año de nuestro equipo. Es una temporada memorable", dice.

Lo califica como "el campeón de los terrestres" a Alex: "Compro esa teoría de que Márquez es extraterrestre y Alex el campeón de los terrestres. Y si lo ha dicho Julià, que los conoce, más todavía".

"Conocemos bien a Alex. Es un chico especial y, cuando llega a un punto determinado, no lo abandona. Ha demostrado una consistencia impresionante. Sólo hay que ver la cantidad de podios que ha hecho este año y cuántas victorias", dice uno de los jefes de Gresini después de que su piloto haya logrado el brillante segundo puesto en el mundial.

Y van a por todo de cara al 2026. Creen que Alex podría incluso luchar por el campeonato: "¿Por qué no le vamos a pedir a Alex que vaya a por el título el año que viene? Hay mucha competencia. Márquez estará ahí, Aprilia volverá, otras marcas de han acercado a Ducati porque no hay más que mirar a Mir y Acosta, lo que es bueno para el campeonato, y nosotros también estaremos. Vamos a luchar seguro".