La aparatosa caída de Marc Márquez y Miguel Oliveira en Portimao sigue trayendo cola. A pesar de que han pasado ya dos semanas del Gran Premio de Portugal y de que Márquez no participó en la segunda cita del año en Argentina, el catalán sigue siendo el gran protagonista en el inicio de temporada en MotoGP.

La caída en la que el piloto de Honda tiró a Miguel Oliveira en Portimao, acabando con la carrera de ambos, sigue siendo el principal tema de conversación para pilotos y aficionados, y las reacciones no han parado de sucederse en el ´paddock’.

El último en valorar la acción ha sido Stefan Bradl, piloto reserva de Honda y, por lo tanto, compañero de Márquez. El alemán cree que Marc fue más agresivo de lo que la moto le permitía, y que ese exceso de confianza vino provocado por la ‘pole’ que firmó el sábado contra todo pronóstico.

"Conozco muy bien la moto. Lo que consiguió Marc es increíble. Para mí es imposible. Hizo eso y luego se motivó, claro, y pensó, 'vale, quizá pueda sobrepasar un poco el límite de la moto'. Creo que se sobreestimó un poco", ha explicado Bradl en la televisión austríaca ‘Servus TV’. Bradl cree que Márquez no fue capaz de lidiar con su ambición: "Quería demasiado. Es el típico problema que tiene Marc Márquez”.

"Simplemente quiere demasiado, y a veces también es demasiado impaciente con su experiencia. También lo dijo en su documental. Él es y sigue siendo como es. Y perdón por la expresión, pero es un poco 'putilla' encima de la moto”, aseguró Bradl.

¿Todos contra Márquez?

En las últimas semanas, han sido varios los pilotos que han criticado abiertamente a Marc Márquez. El más contundente fue Jorge Martín, que estuvo implicado en el accidente de Portugal y, tras terminar la carrera, no dudó en mandarle un dardo al piloto de Honda. “Ya van dos veces que casi me tira. Es siempre lo mismo. No vale con pedir disculpas”, dijo el madrileño tras la carrera.

Bradl también habló sobre ese ambiente hostil que hay hacia Márquez en la parrilla. "Eso es siempre muy típico de Marc Márquez. Y, por supuesto, los rivales tienen cierto, no quiero decir miedo, pero algo así. Pero hay que tener un poco más de cuidado con él", dijo.

Pero el alemán no dejó pasar la oportunidad de defender la buena intención de su compañero en Honda. "La disculpa a la afición portuguesa le salió del corazón. Tiró al portugués en Portugal. Oliveira es un héroe allí. Fue una disculpa sincera, seguro"