Un piloto del equipo de Valentino Rossi deja en muy mal lugar a Álex Márquez

Fabio Di Giannantonio vivió un torrente de emociones en Catar. Antes de producirse su traumático incidente con Jorge Martín, el piloto italiano estaba enfocado en realizar un gran papel y soñar con un podio para el equipo satélite de Ducati, Pertamina VR46.

En cambio, eso no se pudo producir por un toque que tuvo con Álex Márquez cuando todavía faltaban 20 vueltas por delante. El hermano de Marc asumió totalmente su responsabilidad en ese lance y afirmó que no pudo hablar con el italiano por sentir que "no era el momento".

El italiano ha dado su versión de lo ocurrido y se ha mostrado especialmente molesto por la situación disparando contra el menor de los hermanos Márquez: "Sucedió la maniobra extraña de Álex, una maniobra peligrosa. Es triste, porque creo que un error así no es bueno en nuestra posición, en nuestro nivel de pilotos".

El enfado del piloto del equipo de Valentino Rossi era notorio ya que Álex Márquez solo recibió una 'long lap penalty', que no le afectó en el resultado final: "Un piloto que completamente destruyó mi carrera, terminó en la séptima posición. Y yo me quedé fuera de cualquier oportunidad de hacer una buena carrera".

"Tenemos que tratar de evitar estos errores de los pilotos primero, y luego tratar de castigar de la manera correcta a un piloto que hace este tipo de errores", declaró el italiano en declaraciones a la web oficial de MotoGP.

Además, el corredor italiano siente que el perdón de Álex a los medios no es suficiente teniendo en cuenta que no ha habido encuentro entre ambos: "Aún no hablé con Álex, él no ha venido a mi Box para decir lo siento".