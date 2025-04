El gesto de Bagnaia tras su incidente con Álex Márquez en el Gran Premio de Catar

'Pecco' Bagnaia y Álex Márquez ya han empezado a encender la llama de la tensa rivalidad que hay en la parte de alta de la clasificación. A ambos se les da muy bien el circuito Internacional de Lusail y, junto a Marc, se postulan como los principales candidatos a coronarse en el Gran Premio de Catar.

En la última práctica celebrada el pasado viernes, Álex rodaba al límite para certificar su clasificación a la Q2 y, durante su intento de vuelta, adelantó de manera algo agresiva a 'Pecco' Bagnaia, que iba algo más despacio. El turinés no reaccionó bien a este 'encontronazo' que le obligó a modificar la trazada para no chocarse con Álex.

Tras el 'susto', Bagnaia reaccionó con un gesto de clara desaprobación hacia la maniobra que acaba de llevar a cabo el pequeño de los Márquez. Por fortuna, el incidente se quedó en la pista. Álex le quitó importancia tras la sesión en unas declaraciones para 'DAZN': "No, no, no es un mensaje de líder. Es un mensaje que tenía que espabilar yo y él ya había hecho su trabajo. Entonces, ese era el mensaje".

Álex aún no se había clasificado para la Q2 y Bagnaia ya estaba dentro. Es la razón con la cual el de Gresini justifica ese adelantamiento que empieza a dar muestra de lo que se podría vivir este fin de semana en el Gran Premio de Catar.