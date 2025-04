Sale a la luz la conversación entre Álex y Marc Márquez tras su toque en Catar

El arranque del Gran Premio de Catar de MotoGP fue accidentado para los hermanos Márquez. Marc, que partía desde la pole, se cruzó y Álex, sin querer, le golpeó en la parte trasera de la GP25, desprendiendo varios alerones.

Franco Morbidelli se puso líder y el de Gresini, en su intento por no perder la comba de cabeza de carrera, sufrió otro choque con Fabio Di Giannantonio por el que recibió una 'long lap'.

Al final terminó en séptima posición tras remontar muchas posiciones y, ante los medios, explicó lo sucedido con su hermano.

"Justo ahora estaba hablando con Marc, porque en la primera curva no sabía qué había pasado. No nos hemos entendido, por decirlo de alguna manera", arrancó el '73'.

Y fue el octocampeón el que asumió la culpa: "Le he levantado un momento la cabeza, o a mí me ha parecido que estaba acelerando, y me ha dicho: 'en un momento se me ha ido de atrás y he tenido que cortar, por eso me has tocado'".

"Él no entendía qué había pasado. Y él me decía, neumático delantero y tal, y le he dicho no. Y me ha dicho, 'Luego ya hablamos'", explicó sobre lo que hablaron tras la bandera a cuadros.

"Luego, cuando está en el podio, ha visto todos los highlights y ya ha entendido todo el lío que he tenido de carrera, así que ya está, solo era eso", explicó.

Por último, Marc quiso animar a su hermano recordándole que a pesar del séptimo puesto, sigue por delante de Bagnaia.

"Él me preguntaba, me ha visto enfadado y me ha dicho: 'Tranquilo que vas segundo, tranquilo'. Así que solo eso, pero bien. Era como un mensaje de ánimo, porque no sabía, no entendía qué había pasado exactamente", zanjó.