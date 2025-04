Esto irritará a Bagnaia: ¿Puede Marc Márquez ganar todas las carreras? Ojo a la respuesta de Ducati

El dominio que está mostrando Marc Márquez en este arranque de temporada está siendo aplastante. A pesar de su caída en Austin cuando lideraba el Gran Premio de las Américas, el ilerdense ha ganado siete de las ocho carreras disputadas hasta la fecha, siendo el líder indiscutible del Mundial y comenzando a ampliar su ventaja sobre Álex y Pecco Bagnaia.

Tras la carrera en Losail, Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, se deshizo en elogios hacia el octocampeón: "Un espectáculo".

'As' le preguntó al 'gurú' italiano por las alas perdidas por Marc tras chocar con Álex en la primera curva, lo que da aún más mérito al de Cervera.

"¿Has visto? Es verdad. El piloto siempre es importante", replicó Gigi, que tampoco quiso dar detalles sobre esos elementos aerodinámicos: "Sirven. Sirven... No puedo decirte más".

De hecho, no le preocupó que Marc los perdiera: "No me preocupaba y me parecía que tenía la situación bajo control. Cuando se ha puesto después a hacer vueltas rápidas, se ha visto que lo ha gestionado todo bien".

"Le he dicho que ha hecho una carrera preciosa y nos hemos dicho los dos que estamos muy contentos de trabajar juntos", añadió.

Por último, ante la pregunta de si Marc Márquez puede ganar todas las carreras de la temporada siempre y cuando no se caiga, Dall'Igna respondió con una sonrisa en la cara: "No lo sé. No lo sé. Lo veremos en Valencia".

Cabe recordar que el director general de Ducati fue el gran valedor del fichaje del ilerdense pro delante de la opción de Jorge Martín. El italiano no esconde su devoción hacia Marc, lo que sumado a la delicada situación que atraviesa Bagnaia puede terminar por irritar a Pecco.