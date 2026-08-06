Pedro Acosta pierde la esperanza de ganar con KTM: "Tendría que ocurrir un milagro"

El piloto español se ha mostrado realista a la hora de hablar sobre una posible victoria este fin de semana en Silverstone, después de un primer tramo de temporada complicado.

Pedro Acosta no tiene nada que perder en lo que queda de temporada. El piloto español ve prácticamente imposible ganar una carrera de MotoGP con KTM y aún más el Mundial. La situación del murciano es insostenible y ansía cada vez más llegar a Ducati para competir por títulos.

A pesar de su buen rendimiento, su KTM no le acompaña y sus resultados están siendo un claro reflejo de ello. "Estoy contento de volver. La primera parte no fue del todo mala, aunque tuvimos problemas técnicos. Es una sorpresa que no estemos tan mal, o tan rezagados. El año pasado fue duro", ha confesado en rueda de prensa previa al GP de Gran Bretaña.

Ante la cuestión de si se ve ganador este fin de semana, Acosta no ha podido ser más claro: "¿Ganar? Tendría que ocurrir un milagro. Espero luchar por un ‘top 5’, no estamos tan lejos. El año pasado, Silverstone fue la más dura de todo el calendario".

Para él, Silverstone no es una carrera sencilla, por lo que espera un resultado asequible y mejorar en el resto de carreras. "Luego, vendrán otros circuitos que nos vendrán mejor, tendremos que sobrevivir hasta la gira asiática, pero nunca digas nunca jamás", añade Acosta.

Por último, ha dejado claro que no piensa en el título como una meta para este año. "Para ser honestos, tenemos que centrarnos en no fastidiarla y al final de curso, ya veremos. No tenemos que cometer errores. No estamos tan lejos. Estamos más cerca de lo que podríamos haber imaginado a principio de año", ha concluido.

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