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Comunicado oficial

Oficial: Yan Diomande, nuevo jugador del Real Madrid

El delantero de Costa de Marfil se convierte en el último fichaje del Real Madrid de José Mourinho.

Yan Diomande Yan DiomandeGetty

Ya es oficial. Yan Diomande se convierte en nuevo jugador del Real Madrid desde este jueves. El club lo ha anunciado en un comunicado en una jornada en la que el jugador ha volado a la capital de España para pasar el reconocimiento médico.

Extremo de Costa de Marfil de 19 años, Yan firma hasta junio del año 2033, un contrato de siete temporadas.

Procedente del Leipzig y antes en el Leganés, Diomande es un extremo que suele jugar en la banda derecha y que destaca por su velocidad y su regate.

Es el sexto fichaje del Real Madrid: Dumfries, Konaté, Cucurella, Bernardo Silva, Carlos Espí y ahora Diomande.

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