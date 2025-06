Pedro Acosta lanza una seria advertencia a KTM: "Hace mucho que se me acabó la paciencia"

Pedro Acosta quiere ganar. Es campeón de Moto3 y de Moto2 y quiere volver a serlo en MotoGP, en la categoría reina. Pero sabe que ahora no tiene una moto para luchar por ello. La KTM no termina no de arrancar y es una moto que está atascada en esa zona media, a un paso del podio.

Y Acosta pierde la paciencia. Dice que hace mucho que la perdió. "La paciencia se me acabó hace mucho tiempo. Pero tenemos que seguir adelante. No es donde queremos estar, pero es la situación que tenemos que aceptar", ha dicho en 'DAZN' desde el Gran Premio de Aragón.

No se esconde y reconoce que estos no son los objetivos que querían: "Hay que ser realista. Igual que a mí me ponen encima, yo pongo el dedo encima. Tenemos una moto para estar entre el quinto y el séptimo, cerca del podio. Pero no es lo que queremos. No son los objetivos que queremos cumplir".

"Es difícil de asimilar cuando venías con otro objetivo al iniciar al año. Al final hay que ser realista y tener claro lo que hay", dice el joven murciano.

Es noveno en el campeonato. Muy lejos de las Ducati y también por detrás de la Honda de Zarco o de la Aprilia de Marco Bezzecchi.

Y en medio de esos malos resultados llegan los rumores. Mucho se habla sobre Acosta y el VR46, satélite de Ducati... pero también de la marca japonesa Honda.