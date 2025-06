El llamativo mensaje de Aprilia a Martín y a la parrilla de MotoGP: "Con Jorge hubiéramos..."

Jorge Martín y Aprilia no seguirán el mismo camino en 2026. El piloto español tomó la decisión hace unas semanas de dejar la escudería italiana a final de temporada habiendo participado, de momento, en tan solo una carrera.

La campaña del vigente campeón del mundo de MotoGP ha estado marcada por la presencia de las lesiones. Dos caídas en pretemporada y otra, en el GP de Qatar cuando estaba ya recuperado, han provocado que Jorge no haya tenido ni la oportunidad de defender el título de MotoGP conseguido el año pasado.

Sin embargo, Aprilia tuvo una gran alegría el pasado gran premio llevándose su primera victoria. Massimo Rivola, jefe de la escudería, ha aprovechado para reivindicarse con ese triunfo en la previa del GP de Aragón acordándose de la ausencia de Martín: "Cuando un piloto te dice que quiere marcharse, claro que te duele, es inevitable y es un sentimiento humano".

"No puedo decir que todo va bien, no sería verdad, pero estamos convencidos y siempre lo hemos estado. Nuestra moto, con él, puede ganar. A estas alturas hubiéramos ganado más carreras además de la de Silverstone. Y no quiero pecar de ingenuo, lo digo convencido y con los datos en la mano", confiesa Rivola en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.