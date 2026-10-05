Pecco Bagnaia se rinde: "Yo no puedo hacer lo que hacen los pilotos más rápidos"

El piloto de Ducati acabó octavo, muy lejos de un Marc Márquez que hizo pleno de puntos en el Gran Premio de Japón.

Pecco Bagnaia no puede luchar por victorias. Tampoco por podios. A pesar de llevar la Ducati con la que Marc Márquez hizo doblete de victorias en Japón, el italiano ha reconocido que en estos momentos no puede competir contra los más rápidos.

Fue octavo este domingo en el circuito de Motegi. Un resultado que ya tenía asumido tras ver su rendimiento en los primeros entrenamientos libres del viernes.

"Ya sabía que íbamos a tener dificultades, y me voy sabiendo que di todo lo que tenía. Así que, está bien, lo acepto...", dijo Pecco después de la carrera.

"Fue un error, porque ya hemos tenido una situación similar en el pasado, donde el duro fue el mejor. Por eso siempre es importante probar todo antes de la carrera. Fue culpa nuestra por no haberlo hecho", explica.

Cree que el máximo para él era ese octavo puesto: "Creo que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Cualquier cosa más que eso hubiera sido difícil. Viendo los datos del fin de semana, no puedo hacer lo que hacen los pilotos más rápidos. Es una pena. Ya tuve algunas dificultades en otros circuitos el año pasado, así que había olvidado un poco mi velocidad".

Ha pasado de la victoria del año pasado a la zona media en este 2026: "Aquí el año pasado fui súper fuerte, así que tenía una idea clara de lo que podía hacer. Hoy, o mejor dicho, durante todo el fin de semana, fue imposible".

"Desafortunadamente, así son las cosas, y tenemos que seguir haciendo lo que podamos. No podemos aceptarlo, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros", dice para finalizar el compañero de Bagnaia.

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