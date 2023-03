Tras poner fin a las dos jornadas de test en Portimao hay una cosa clara, y es que Ducati está en la cresta de la ola lo mires por dónde lo mires. Los resultados de las últimas pruebas dicen que siete de las ocho motos de Borgo Panigale se encuentran dentro del top 10. ¿Casualidad? No lo creo.

1:37.968 es el registro que marcó Pecco Bagnaia después de que, hasta 12 pilotos, bajasen el récord de la pista a una vuelta en el Autódromo Internacional del Algarve. El número '1' aventajó en 296 milésimas a Johann Zarco, el segundo clasificado, y en 334 a Fabio Quartararo, el tercero.

Dicho esto, ¿significa que ese sería el top 3 para el Primer Gran Premio de la temporada? Tampoco tiene por qué ser así. Hemos cogido estos tiempos y los de 2022 para inventarnos la parrilla de cara a la carrera del domingo 26 en territorio portugués.

La temporada pasada el ganador en este trazado fue Fabio Quartararo llevando la Yamaha a lo más alto, a pesar de que la M1 presentaba idas y venidas cada fin de semana.

Johann Zarco y Aléix Espargaró completaban el podio. Zarco también ha estado arriba en los test. Para 2023, podemos repetir a los franceses, e incluir a Pecco Bagnaia como los pilotos con más puntos del fin de semana.

El de Aprilia está preocupado por sus problemas físicos (tiene fibrosis) y es probable que se quede fuera de los cinco, o incluso de los diez primeros clasificados. Él mismo ha admitido que no es capaz de "hacer 3 o 4 vueltas seguidas".

Siguiendo con la recopilación de datos, Luca Marini, Marco Bezzecchi y Enea Bastianini podrían continuar la clasificación final. No solo por lo visto en Portimao, sino por lo visto también en Sepang, en Valencia y durante toda la campaña pasada. Los tres italianos fueron constantes y avisaban de que su momento podría llegar durante cada GP.

Con esto ya son cinco Ducati en el top 6, quedan 3. La de Álex Márquez ocuparía el cajón número 7 y la de Jorge Martín el ocho, aunque no es de esperar que los españoles le quitasen el puesto a los italianos, viendo el ritmo, el potencial y la experiencia en la categoría. Todo dependerá de la estrategia con los neumáticos de cada equipo.

Faltan todavía ocho pilotos españoles por situarse dentro de la parrilla del domingo. Entre ellos Marc Márquez, [[LINK:INTERNO|||Article|||640f4693ce3cb0e43c7a5b2d|||Joan Mir]] y Álex Rins, hombres Honda. "No estamos tan mal como parece", decía Márquez hace unos días. ¿Se quedarán fuera del top 10? los números dicen que sí, pero los test no siempre coinciden con la realidad.

🏁🔜 Looking forward to do more laps and keep improving with the RC213V in two weeks at the #portuguesegp🇵🇹 👊💪#mir36 #motogp #repsolhondateam pic.twitter.com/ClVZYNyVnn