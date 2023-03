Álex Márquez ha terminado el test de Portimao como el mejor piloto español, séptimo a 0.434 de la cabeza. Casi a otras cuatro décimas se ha quedado su hermano Marc Márquez, al que las cosas no le terminan de salir del todo bien.

Parece que los tornos se cambian en la familia Márquez. Es pronto para dar detalles y analizar resultados, pero si hasta hace poco era Marc Márquez el punto de referencia en la categoría, las cosas van cambiando después de las cuatro operaciones y del mal estado de Honda.

Honda vs Ducati

Marc y Alex no solo viven juntos durante el año, también lo hacen durante los fines de semana de carreras y en las pruebas de pretemporada. Los test de pretemporada no han sido menos, y al término de las pruebas ambos pilotos han intercambiado sensaciones, eso sí, sin desvelar mucho cuestiones propias de una y de otra fábrica.

En una de estas conversaciones, Marc llegó a decirle a su hermano que se veía la comodidad de Álex con la Ducati en los tiempos registrados. "Los dos estábamos cansados, pero me dijo que yo iba rápido". Y todo después de que Álex se centrase en sacar el máximo potencial de la moto. "Ese era el objetivo principal".

Sobre Marc Márquez también habló Álex. La situación del hermano mayor es cuestionable, pero no por su estado físico, sino por el estado de Honda. Y esa fue la respuesta que recibió: "Me dijo que había probado muchas cosas y que no todo funcionaba", eso sí, en rasgo generales "porque estamos en fábricas diferentes", aclaró.

Álex saca el potencial de la moto

Álex Márquez tuvo una dulce pretemporada con el Gresini Ducati Team. Ha sido séptimo y también el mejor piloto español. Tuvo dos caídas, pero las supo aprovechar porque entiende que así es cuando encuentras el límite de la moto. "El primer día fue bueno, pero el segundo ha sido aún mejor, y eso es importante para confianza y la carrera", sentenció.

Su objetivo para 2023 lo marcará a partir de la tercera o de la cuarta carrera, momentos en los que se podrá ir viendo la situación real de cada fábrica, y el punto en el que estará él. Si la temporada empezase ya "estaríamos listos para luchar por el top5, pero habrá que ver como va el GP y el día a día", declaraba.

Justo después dio su lista de favoritos poniendo en primer lugar a Pecco Bagnaia, una vez más. A continuación, mete a Jorge Martín, a las Aprilia y después a Fabio Quartararo y a Enea Bastianini. A su hermano Marc, de momento, no lo menciona.