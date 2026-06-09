"Nunca va más allá del límite": Marc Márquez relata su duelo contra Pedro Acosta en Hungría

El piloto de Ducati ha resaltado su duelo con Acosta por el carácter luchador de ambos, y se ha mostrado aliviado de que no durase más de dos vueltas.

Marc Márquez ha regresado a la senda de la victoria. El vigente campeón del mundo logró un doblete en el GP de Hungría, dejando atrás las lesiones y las últimas carreras donde no consiguió un resultado satisfactorio.

Pese a ello, en Batalón, Marc vivió un bonito duelo con el que está llamado a ser su próximo compañero de equipo y el piloto que lidere la siguiente generación. En concreto, durante dos vueltas seguidas, Pedro Acosta peleó con el ilerdense para arrebatarle el primer puesto.

Sin embargo, Márquez supo imponerse a Acosta apurando al límite y consiguió mantener el liderato hasta cruzar la meta. "Fue un duelo al límite con Acosta, es un piloto agresivo. Nunca va más allá del límite, pero fue duro, fue muy bonito", aseguró Marc tras la carrera en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

"¡Menos mal que solo duró dos vueltas, porque a la tercera uno u otro habría acabado mal! Tuve paciencia al principio y lo hice bien. También tuve suerte con lo que pasó al inicio y menos mal que están todos bien", añadió Márquez.

Por último, destacó el carácter luchador de Acosta tras su esfuerzo, elogiando al murciano y reiterando el respeto entre ambos. "Cuando un luchador se encuentra con otro luchador, se sabe que la pelea llegará. Pedro es velocísimo en frenada. Nos tocamos, pero siempre dejando el espacio justo al otro. Fue un bonito duelo", concluyó el eneacampeón del mundo.

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