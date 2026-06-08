Tremendo mensaje del jefe de Ducati tras la exhibición de Márquez en Hungría: "Cuando entra en el box..."

Davide Tardozzi, jefe de la escudería italiana, se rinde por completo al nivel y a la personalidad de Marc tras un fin de semana espectacular del ilerdense.

Marc Márquez ha dado una auténtico 'show' este Gran Premio de Hungría. El de Cervera ha sumado 37 puntos de 37 posibles llegando a liderar en cuatro pruebas. Marc quedó primero en la carrera, en la 'sprint', en la clasificación y en la primera sesión de entrenamientos libres.

El dominio ha sido absoluto. Por si fuera poco, Márquez salió hace menos de un mes de una operación doble en la que se le intervino del pie y del hombro. Su estado físico era una incógnita estas semanas de recuperación pero su vuelta ha sido espectacular.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, no duda en rendirse a su piloto después de un triunfo memorable en Balaton Park: "Ya sabes, hay pilotos a los que tienes que decirles que son rápidos, tienes que convencerles de que pueden hacerlo, de que pueden lograr el resultado. Él lo sabe. ¿No hay zona gris? No. Convicción absoluta en sí mismo".

"Es el único piloto que puede ayudarse a sí mismo. Cuando entra en el box, todos lo miran a él. Siempre está sonriendo y siempre tiene la palabra adecuada en el momento adecuado. Eso marca una gran diferencia. Sabemos que lo más importante es que vuelva al 100%. Porque a pesar de todo, no lo está", reconoce Tardozzi en declaraciones para 'TNT Sports'.

Marc ha dejado asombrado a todo el mundo este fin de semana. Nadie esperaba que pudiera pelear por la victoria, y menos, que la consiguiera de manera tan contundente. Quien sabe si será capaz de terminar peleando por un Mundial que parecía que tenía perdido.