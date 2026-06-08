Marc Márquez, a corazón abierto: "El precio de pasar dos o tres veces por quirófano..."

El enecampeón del mundo, tras su victoria en Balaton Park, se sinceró sobre los duros momentos que ha vivido en los últimos meses.

Marc Márquez logró este fin de semana en el Gran Premio de Hungría la victoria número 100 de su carrera y, lo que es más importante, confirmó que aún no se le puede dar por muerto en el presente campeonato.

Tras ganar en Balaton Park, el de Cervera aseguró que había sufrido molestias durante la carrera: "Se me ha engarrotado el brazo izquierdo que es el que tengo bien, pero de hacer tanta fuerza sobre todo en las aceleraciones".

Seguidamente, mostrando su cara más sincera, habló sobre los meses de sufrimiento que ha pasado tras caer lesionado en Indonesia 2025.

"Sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mucho mentalmente, más que físicamente incluso. Luego cuando vives estos momentos la recompensa está ahí. Veremos si tenemos más oportunidades", afirmó en declaraciones a 'DAZN'.

"Ha sido una victoria que hemos pagado un precio caro pero ha valido la pena. El precio de pasar dos o tres veces por quirófano, muchas horas de camilla. No me lo tomo a risa porque son duras, pero te lo tienes que tomar con optimismo", zanjó.