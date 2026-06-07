La nueva regla que MotoGP podría implantar para mejorar la seguridad de los pilotos en las salidas

Según 'Motorsport', la categoría cambiaría la distancia entre las líneas de parrilla después del accidente múltiple del GP de Catalunya.

El GP de Catalunya de MotoGP fue muy caótico. La carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya nos dejó varias banderas rojas y unas resalidas dónde se rozó la tragedia.

Johann Zarco tuvo un accidente muy fuerte en la primera resalida del gran premio, en la que se destrozó la rodilla. El piloto francés todavía no se ha recuperado de esta lesión y MotoGP parece haber buscado alternativas para que esto no vuelva a pasar.

Según informa 'Motorsport', los responsables de la categoría habrían mantenido varias reuniones para debatir que se podría cambiar de cara a futuro. Tras estos encuentros, los responsables habrían decidido seguir una hoja de ruta con dos fases.

Por un lado, a partir del Gran Premio de Alemania se ampliará el espacio entre las líneas de parrilla tres metros más. Unas líneas que hasta ahora tenían nueve metros de separación, y en Sachsenring pasarán a tener doce.

Además, a partir del Gran Premio de Gran Bretaña, se podría prohibir la utilización de los dispositivos reguladores de altura en la salida, para que los pilotos no puedan variarla y que no les ayude a ganar aceleración y velocidad cuando se apague el semáforo.

Unas medidas que podrían ponerse a prueba en el próximo Gran Premio de la República Checa en Brno. Si el resultado es positivo, el cambio se llevaría a la Comisión de Grandes Premios para aprobarlo y retocar en el reglamento.

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