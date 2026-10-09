Muere un piloto en un accidente de rally en Mallorca

Ambos de nacionalidad alemana se precipitaron por un barranco en la zona de la Sierra de Tramuntana. El accidente sucedió alrededor de la 13:00h de este viernes.

Un piloto alemán de 59 años falleció este viernes y su copiloto, de 39, también de nacionalidad germana, resultó herida grave al precipitarse el vehículo en el que participaban en el rally 550 Challenge Mallorca por un barranco de la carretera Ma-10, en la Serra de Tramuntana, a la altura de Mortitx.

El accidente ocurrió sobre las 13.00 horas, cuando el vehículo se salió de la carretera y cayó por un barranco, según informó la Guardia Civil. Como consecuencia del siniestro, el piloto falleció y la copiloto sufrió lesiones medulares, de acuerdo con la información facilitada por el instituto armado.

Los Bomberos de Mallorca intervinieron en el accidente con efectivos desplazados desde los parques de Inca y Alcúdia para realizar las labores de rescate. La sexta edición del rally 550 Challenge Mallorca, prevista del 8 al 10 de octubre en diferentes carreteras de la isla, ha sido suspendida por la organización tras el accidente mortal.

"Hoy, el automovilismo deja de lado la competición para dar paso al respeto y al acompañamiento en el dolor. Estamos, más que nunca, al lado de la familia y amigos", señalaron los organizadores en un comunicado oficial.