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"Es un super crack"

Máximo Quiles confía en el regreso del mejor Márquez: "Sé que cuando vuelva va a arrasar"

El piloto español, líder del Mundial de Moto3, habla sobre el vigente campeón del mundo de MotoGP después de su lesión en el pasado GP de Francia.

Máximo Quiles confía en la vuelta del mejor Márquez: "Sé que cuando vuelva va a arrasar"Máximo Quiles confía en la vuelta del mejor Márquez: "Sé que cuando vuelva va a arrasar"Getty

La caída de Marc Márquez en el GP de Francia le dejó fuera del pasado gran premio en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El de Cervera se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho y tuvo que pasar por quirófano.

Ahora, muchos ya se están empezando a preguntar como volverá Márquez de su lesión, y si volverá a ser el mismo de antes. Máximo Quiles, piloto español y líder del Mundial de Moto3, lo tiene muy claro e incluso bromea sobre lo que le diría a Marc: "Yo ya he hablado con él y sé que cuando vuelva va a arrasar otra vez".

"Es un super crack. Le diría que no nos lo ponga muy difícil a los jóvenes, que no siga batiendo récords, porque si no luego es difícil para nosotros. Que tenga calma, pero él ya sabe lo que tiene que hacer", comentó Quiles, en una entrevista para 'Motosan'.

Aunque no es oficial, se espera que Márquez vuelva a pista en Mugello para el GP de Italia. Unmomento complicado para Marc tras un 2025 de absoluto récord, aunque nadie descarta que tras esta lesión, el piloto de Ducati vuelva aún más fuerte.

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