Es lo que más expectación genera de cara al mundial 2025. Con un título que este año ha sido apasionante, MotoGP promete dar incluso más espectáculo la temporada que viene. Uno de los alicientes que lleva a pensar eso es la llegada de Marc Márquez al equipo oficial de Ducati.

El ocho veces campeón del mundo vestirá de rojo por primera vez en su carrera y lo hará compartiendo 'box' con Pecco Bagnaia. El turinés se ha tenido que conformar con el subcampeonato este año pero todo hace pensar que, con la marcha de Jorge Martín a Aprilia, será el principal rival de Marc en la lucha por el título.

Márquez se despide de Gresini dejando una imagen muy bonita por la gran relación que ha habido dentro del equipo. Sin embargo, es el propio piloto español quién reconoce que no va a ser lo mismo en el equipo oficial: "El box oficial ya son palabras mayores, ahí no todo vale, no puedes hacer un séptimo en la sprint y entrar vestido de panda en el box, no es compatible".

"Entonces, sé que hay gente también muy buena, pero bueno, hay otra presión, evidentemente, estás un equipo fábrica y intentaremos darles 100%, intentaremos ser los más profesionales posibles, pero con la intención siempre de adaptarse primero uno a lo que se encuentra y luego una vez allí, poco a poco ir anotando ambas partes para encontrar mejor compromiso", explica Marc en unas declaraciones a 'DAZN'.

Márquez sabe dónde se mete pero es cierto que la etiqueta de 'nuevo' la tendrá él llegando a una escudería en la que su compañero lleva ya varias temporadas instalado. En todo caso, ya hay fecha para que Marc se suba a la nueva Ducati. Va a ser este martes 19 de noviembre en los test que se celebrarán en Barcelona.