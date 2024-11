Con Jorge Martín acaparando prácticamente todo el protagonismo tras coronarse campeón del mundo en Barcelona, en el garaje de Gresini la fiesta iba 'in crescendo'.

Con su segunda posición en Montmeló, Marc Márquez certificó la tercera posición del Mundial, erigiéndose de calle como el mejor con la GP23 y superando a las GP24 de Enea Bastianini y Franco Morbidelli.

Finalizada su última carrera con el equipo italiano, sus mecánicos se encargaron de hacerle la mudanza al box de Ducati.

De hecho, cruzaron el paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya para llevarle en brazos hasta el asiento de la 'Bestia'.

Márquez probará por primera vez la GP25 este martes en los test de pretemporada con el objetivo de comenzar su preparación para llegar al 100% al Gran Premio de Tailandia, que abrirá el telón de la próxima temporada el 28 de febrero.

Special delivery for the factory Ducati team from @GresiniRacing 😂 #MotoGPpic.twitter.com/FGBtm9wvg6