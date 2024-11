En la gala de entrega de premios de MotoGP, a pesar de que el gran protagonista en la categoría reina fuera Jorge Martín, Marc Márquez también tuvo su momento de gloria.

El ilerdense se llevó el premio al mejor adelantamiento del año por su pase al nuevo campeón del mundo en Phillip Island.

Márquez, experto frenador, se metió por dentro en la curva cuatro para ponerse líder y terminar llevándose la victoria en Australia.

"Este para lograr la victoria ha sido uno de los más especiales", señaló al recoger el premio.

Marc Marquez bags Overtake of the Year for his move on Jorge Martin at Phillip Island 🚀 #MotoGPAwards✨ | #MotoGPpic.twitter.com/iAX3gaNtxF