Marc Márquez, contundente como nunca: ¿Quiere hacer las paces con Valentino Rossi?

Sepang 2015 cambió para siempre la relación entre Marc Márquez y Valentino Rossi abriendo uno de los capítulos más tensos en la historia de MotoGP.

El ilerdense siguió ganando y el italiano nunca olvidó ese título que se le escapó de las manos, llegando a calificar al de Cervera casi una década después como el piloto "más sucio".

Con su fichaje por Ducati, Davide Tardozzi, jefe del equipo, trató de calmar las aguas y abrió la puerta a una posible reconciliación entre Márquez y Rossi.

Es por ello que durante una entrevista en 'Dazn', al '93' le han preguntado por dicha posibilidad: "¿Tienes algún interés de solucionar lo de Valentino?".

Marc, contundente, cerró de par en par esa puerta: "Cuando una cosa no depende solo de uno, no puedes decir, no tengo interés, no".

De hecho, asegura que no le importan las palabras del 'Doctor': "De los rivales al final tienes que coger lo bueno y lo malo. Que te digan cosas malas me motiva".

"Siempre he intentado decir lo que pienso, pero con educación. Siempre he intentado imponer mi carácter, pero sin faltar el respeto. Si me han faltado, era alguien que no me tenía que aportar nada", zanjó.