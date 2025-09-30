Ahora

En Ciudad Lineal

Detenida una mujer en Madrid por intentar matar a su hija de 10 años con medicamentos en el yogur

Los detalles Los hijos mayores de la ahora detenida encontraron inconscientes a su madre y a la niña. En la vivienda se halló una gran cantidad de medicinas y un yogur con restos de una sustancia polvorienta.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por intentar matar a su hija de 10 años al darle un yogur con una alta cantidad de medicamentos.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, cuando los hijos mayores de la ahora detenida accedieron al domicilio familiar y encontraron a su madre y a su hermana inconscientes, según ha avanzado el diario 'El Mundo' y ha confirmado la Jefatura Superior de la Policía a la agencia Efe.

Los hijos avisaron a los servicios de emergencias y a una patrulla de la Policía, que encontraron una gran cantidad de medicinas en el domicilio, además de un yogur con restos de una sustancia polvorienta en su interior.

Los efectivos del SUMMA 112 confirmaron que ambas estaban intoxicadas por la ingesta de medicamentos, por lo que se fueron trasladadas al hospital. En el caso de la madre, fue detenida y custodiada en el centro sanitario, acusada de un presunto delito de homicidio.

