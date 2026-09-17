Marc Márquez explica por qué se ve "favorito" para ganar el Mundial de MotoGP

En la rueda de prensa previa al GP de Austria, el ilerdense ha señalado que "el líder es el favorito para el título".

Tras el Gran Premio de San Marino del pasado fin de semana y antes de que se retome la acción en Australia, Marc Márquez es líder del Mundial de MotoGP por primera vez en la temporada.

El de Cervera está empatado a puntos con Jorge Martín, pero se sitúa a la cabeza del campeonato al haber ganado más carreras que el de San Sebastián de los Reyes.

Quedan ocho fines de semana por delante y hay 296 puntos en juego, pero el vigente campeón del mundo ya se ve en la condición de "favorito".

"Lo decía antes y no puedo cambiar el discurso: el líder es el favorito para el título. Antes era Martín; ahora estamos nosotros, pero intentaremos gestionar esta oportunidad que se nos ha presentado lo mejor posible", ha explicado en 'DAZN'.

Eso sí, cree que el Mundial está más abierto de lo que parece: "Estamos en la lucha por el título. Todo el mundo pone tres pilotos, pero es que los seis primeros estamos bastante comprimidos, porque quedan muchos puntos en juego".

Por detrás de Márquez y Martín se sitúa Marco Bezzecchi a 33 puntos, Fabio Di Gianantonio a 51, Pedro Acosta a 65, Ai Ogura a 71 y Raúl Fernández a 75.

Pero, si tuviera que elegir a dos, Marc tiene claro con quién peleará el título: "Parece que las dos Aprilia serán los rivales a batir de aquí a final de año".