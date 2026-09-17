"Ahora mismo te tienes que sentir fresco..."
Marc Márquez explica su cambio de mentalidad tras su catarata de lesiones
El vigente campeón del mundo reconoce que ahora "piensa" y "planifica" más, mientras que antes era todo "instinto".
A falta de ocho citas para que se consuma por completo el calendario del Mundial de MotoGP de la presente temporada, Marc Márquez ya es líder del campeonato después de estar a más de 100 puntos de la cabeza hace apenas dos meses.
El propio piloto de Ducati ya reconoce su condición de "favorito" y ve más cerca la posibilidad de sumar su décima corona y así superar a Valentino Rossi.
Sin embargo, de cara a un momento crucial de la temporada, Marc sabe que debe dosificar esfuerzos y minimizar riesgos.
"Ahora mismo te tienes que sentir fresco, sobre todo mentalmente, porque hemos entrado justo en Misano, empezamos la peor etapa para un piloto del año, que son muchas carreras seguidas", ha señalado en la previa del Gran Premio de Austria.
"Me siento bien, cómodo, con confianza y, bueno, lógicamente atento, extra atento a todo lo que pueda pasar", ha añadido en declaraciones a 'DAZN'.
De hecho, el '93' ha explicado cómo ha cambiado su mentalidad desde Jerez 2020 y después del grave accidente que sufrió en Indonesia 2025.
"Antes era instinto, pilotaje; ahora, cabeza, pensar, planificar. Ahora se tienen que planificar las cosas mucho más, se tiene que pensar mucho más", ha zanjado. Y parece que esa faceta analítica le está dando sus frutos.