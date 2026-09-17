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"Mi mejor abogado son mis pies"

Ojo a cómo habla Mbappé de Lamine Yamal cuando le preguntan por el Balón de Oro

El francés, que considera que el jugador del FC Barcelona "va a tener una gran carrera", afirma que "este es un buen año para ganarlo".

Lamine Yamal y Kylian Mbappé Lamine Yamal y Kylian MbappéGetty

Durante la entrevista en 'As' en la que se refirió a la polémica surgida a raíz de las camisetas en apoyo a Ceuta, Kylian Mbappé también habló sobre el Balón de Oro.

El delantero, junto a Lamine Yamal, Rodri, Fabián, Kane y Dembélé, es uno de los favoritos para ganarlo, y a cinco semanas (26 de octubre) de la gala, es hora de hacer campaña.

"Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable", afirma el galo.

"Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas para darles ilusión. Esa gente se la merece más que todo el mundo", añade.

En la citada entrevista se le pregunta por Lamine Yamal, que hace unos días afirmó que Mbappé y él son los mejores jugadores del mundo, y que por la temporada que tuvo, él mismo se lo merece.

Kylian, por su parte, no entra en quién es mejor o quién lo merece más: "Yo pienso que es un jugador de gran talento y tengo la sensación de que va a tener una gran carrera. Yo le deseo lo mejor".

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