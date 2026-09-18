Atención al aviso de Alex Márquez a Marc y Bezzecchi: "Me hace gracia que..."

El piloto de Gresini ha recordado que el Mundial no es cosa de dos ya que Jorge Martín está empatado a puntos con su hermano.

A falta de ocho citas para que concluya el Mundial de MotoGP y con 296 puntos aún en juego, Marc Márquez y Jorge Martín son colíderes del campeonato con 33 unidades de ventaja sobre Marco Bezzecchi.

A pesar de esta situación, muchos ven al italiano como la gran amenaza del vigente campeón, lo cual no termina de entender Alex Márquez.

"Me hace gracia que todo el mundo habla de Marc y Bezzecchi, y nadie habla de Martín", señaló en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria.

"Entonces ahí es algo que se me escapa a mí, porque todo el mundo el pique Marc, Bezzecchi; pero Jorge que va líder con Marc, va líder Marc por victorias, pero van empatados. Entonces se le ha puesto ahora mismo de cara a Marc y a Martín, que tienen 33 puntos de ventaja sobre Bezzecchi", incidió.

De hecho, el piloto de Gresini pone la presión en Bezzecchi: "Es Marco que tiene la presión de recuperar cada Gran Premio para intentar llegar adelante. Entonces, eso, yo creo que Martín merece más mención, más, no respeto, porque lo respeta todo el mundo, pero más mención sí. Porque está ahí sin hacer mucho ruido, pero tiene los mismos puntos que Marc".

Lo que Alex tiene claro es que se llevará el gato al agua el piloto que sea capaz de mantener la regularidad y minimizar errores.

"Este año hemos visto de golpe a Marc mismo ganar tres y luego un Assen o Silverstone de sufrir. Es ahí donde esas olas hay que surfearlas y hay que saber estar, como está haciendo Martín. Martín, si tú lo ves, en términos de velocidad está debajo de Marc y Bezzecchi. Así es como ganó el título. Hay que saber hacerlo, no ponerte nervioso", ha zanjado.