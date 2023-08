El futuro de Marc Márquez llevaba tiempo siendo una incertidumbre después de los múltiples descontentos con Honda esta temporada, hasta que este jueves en la previa delGran Premio de Austria fue algo más rotundo que de costumbre.

Partiendo por que el Red Bull Ring es casa de KTM, y uno de los tres circuitos en los que nunca ha conseguido ganar, fue preguntado en 'Dazn' por si se veía con opciones de conseguir la victoria este fin de semana: "No creo que este año sea capaz de lograrla".

Este año lo tiene complicado, aunque conociéndole no tirará la toalla. Pero para el año que viene, donde termina contrato no cierra la puerta al equipo austriaco: "Tienes que ver la realidad, KTM en los últimos dos años ha crecido muchísimo"

Y al mismo tiempo les elogió por su situación: "Es la segunda mejor moto en parrilla, son los segundos en constructores". Siempre ha habido buena relación pero no ha habido acercamiento de algún tipo para llegar a algo más, en 2025 ya veremos pero de momento tengo contrato el año que viene".

En rueda de prensa se le volvió a preguntar por el tema que marcó la jornada, y centró al atención en lo que les falta por hacer etse año: "¿Para 2025? No lo sé, los rumores de 2024 no han acabado". "En Misano llegará la nueva moto, pero no hay prisa de cara al futuro", añadió.

"Es importante saber el nivel de las motos y el mío propio, a partir de entonces, hablaremos. Ahora, necesito evitar los errores de la primera parte de la temporada y luego, veremos", justificó.

Hay que destacar que Marc márquez ya dijo que KTM "será la referencia más pronto de lo que creemos", por lo que si el equipo austriaco continua en tendencia ascendente y Honda en 2024 no es capaz de darle al octocampeón una moto a la altura, será una opción a tener en cuenta.