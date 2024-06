Con una satélite, la Gresini, está en plena lucha por el mundial de MotoGP. Marc Márquez está rozando esa ansiada victoria, pero de momento se le resiste. Sí ha logrado varios podios junto a Jorge Martín y Pecco Bagnaia, los dos pilotos con los que lucha por el campeonato.

Y en 'El Larguero' ha pronosticado una victoria antes de 'ascender' a Ducati. Este año, aunque no quiere obsesionarse con la fecha y el escenario.

"Confío en que llegará esta temporada (la victoria). ¿Cuándo? No se sabe. He aprendido a no obsesionarme. Porque si solo te vale la victoria van a llegar muchas caídas", dice el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"Cuando no se puede, no se puede. Esperemos que llegue esa victoria", dice el que será compañero de Pecco Bagnaia en 2025 y 2026.

Márquez no gana desde Misano en 2021 con la Honda. Y quiere que esa mala racha se termine ya este curso con la Gresini, la satélite de Ducati. Ha estado muy cerca del escalón más alto del podio, pero hasta la fecha se le resiste. Él, claro, va a seguir intentándolo.