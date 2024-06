Ducati le propuso a Marc Márquez y a Jorge Martín que se jugarán su asiento en la pista. El que ganara el mundial, se quedaría con la moto. Martín aceptó, pero Márquez no. Finalmente ha sido el de Cervera el que vestirá de rojo la temporada que viene.

En 'El Larguero', Márquez contó las razones por las que no aceptó esa condición. Son tres: no tenían "las mismas armas", no quería pasar de una satélite a otra y el asunto de los patrocinadores y el calendario de MotoGP.

"Una razón y la principal es que si te lo tienes que ganar en pista tienes que tener las mismas armas. Y ahora no las tengo. Pero no es excusa. Estoy demostrando que tengo que ser competitivo", explica el que será nuevo compañero de Pecco Bagnaia.

Ahora en Gresini, dijo no a Pramac de manera contundente: "Yo tenía muy claro en mi cabeza que yo no iba a cambiar de un equipo satélite a otro".

Por último, el asunto de los patrocinadores: "No sólo hay los contratos deportivos, también hay contratos con sponsors. Y una multinacional cierra esos contratos en septiembre para los próximos dos años. No puedes esperar a noviembre".

Finalmente es Marc quien se ha quedado con ese asiento junto a Bagnaia. Martín se ha marchado a Aprilia. Una decisión en medio de una intensa lucha por el mundial. Próxima parada, el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Assen.