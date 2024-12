La lucha de Marc, el hijo de Nani Roma, tras quedarse parapléjico: "La vida no se ha terminado"

El joven de 16 años sufrió un accidente de moto y se quedó parapléjico. Desde entonces entrena en su día a día con su padre: "Me ha ayudado a mirar hacia adelante".

Marc Roma es el hijo de Nani Roma, el campeón del Dakar. Hace unos meses sufrió un accidente de moto que le provocó una paraplejia. Padre e hijo han mostrado a 'Jugones' su brutal esfuerzo para seguir adelante.

"Mentalmente es muy complicado. Porque antes vivías por y para las motos y cambias a una nueva vida donde no puedes hacerlo", dice el joven de 16 años.

Aceptando con esfuerzo que hace siete meses le cambió la vida: "Mis padres me han ayudado a mirar para adelante. En un salto caí para atrás y caí con la espalda muy mal. Veo que no me noto el cuerpo".

A partir de ahí su familia y entrenar junto a su padre han sido claves. "Nosotros estamos aquí para apoyarle. Que la vida no se ha terminado", explica Nani, campeón del Dakar.

Fundamental también trabajar con exoesqueleto: "De repente te pones de pie y es como si andases de nuevo". Un ejemplo de superación a sus 16 años: "Mirando atrás ver lo que no puedes hacer... no sirve para nada".