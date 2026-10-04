Llamativo análisis de Pedrosa sobre Marc Márquez tras su triunfo en Japón: "Lo que más le hace sufrir..."

El expiloto ha dejado una sorprendente reflexión sobre el estado físico de Marc y cómo está gestionando poder llegar bien a todos los grandes premios. Es en ese tema en el que Dani ve una cierta debilidad en el ilerdense.

Marc Márquez ha vuelto a dar una exhibició sobre su Ducati. Esta vez ha sido en Motegi, Japón, donde el ilerdense se había proclamado campeón el año pasado. El triunfo ha sido claro en una carrera en la que Marc ha sabido gestionar los tiempos.

Salía por detrás de Jorge Martín pero supo esperar hasta el momento idóneo para adelantarle. Fue en la vuelta once donde le adelantó y, a partir de ese momento, no soltó el liderato de la carrera.

Dani Pedrosa, excompañero de Marc y leyenda de MotoGP, ha analizado el punto del Mundial en el que se encuentra Márquez y su manera de competir. El de Sabadell señala incluso una debilidad del de Ducati esta temporada: "Como ha dicho él: un atleta siempre vive en el futuro y eso es cierto. Estás en el podium celebrando la victoria, pero ya estás pensando la semana que viene en estas curvas "tengo que hacerlo así…".

"Entonces, pienso que su cerebro ya está pensando en esa situación. Además, un circuito que no ha conseguido buenos resultados hasta ahora y donde la Aprilia se desenvuelven muy bien. Lo vimos el año pasado con un Bezzecchi superrápido, que si no llega a ser por el error del domingo, también hubiera conseguido victoria. Yo creo que esos dos primeros parciales del circuito de Mandalika son muy favorables a la Aprilia", señalaba Dani en 'Dazn'.

Pedrosa apunta al aspecto que puede hacer sufrir a Marc: "Para él es vital llegar con la máxima frescura a cada evento. Entonces economiza todo lo que pueda en esos interpasos que hay entre carrera y carrera para estar al máximo rendimiento en pista después este circuito que viene. Con tantos cambios de dirección de Indonesia, va a ser duro. Un poco más que este de Motegi, donde la frenada sí que es fuerte pero es recta. Los cambios de dirección creo que es a alta velocidad, lo que más le hace sufrir a Marc".

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