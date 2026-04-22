Marc Márquez, en medio de las "reglas negras" entre Martín y Bezzecchi en Aprilia

Massimo Rivola, jefe de la marca de Noale, afirma que el ilerdense "estará en la lucha" cuando le preguntan por una posible 'pelea' entre sus pilotos.

Consumidas las primeras tres citas del calendario de MotoGP para 2026, parece incuestionable la superioridad de Aprilia hasta la fecha.

Marco Bezzecchi, líder del campeonato con 81 puntos, ha hecho pleno de victorias los domingos, y con 77 le sigue muy de cerca su compañero, Jorge Martín.

Es por ello que durante una entrevista en 'Motorsport' le han preguntado a Massimo Rivola, jefe de ambos, si cree que puede haber guerra interna en Noale conforme avance el Mundial.

Y el jefe de Aprilia ha tirado de gracia mencionando la situación similar que se vivió el año pasado en McLaren: "¡Me pondré en contacto con mi colega Andrea Stella para establecer las 'reglas negras'!".

Además, Rivola ha matizado que Jorge aún no está al nivel de Marco a pesar de estar a solo cuatro puntos: "Es cierto que Martín aún no está al 100 por 100 físicamente, y creo que todavía le falta algo en los últimos compases de las carreras. A veces, todavía tiene que pensar en las cosas en lugar de actuar por instinto, así que creo que aún tiene margen de mejora".

Por último, el jefe de Aprilia no ha querido olvidarse de Marc Márquez, quien cree que estará en la lucha a partir de este fin de semana.

"Si acabamos teniendo este 'problema', entonces genial, me encantaría. Pero no creo que sean solo ellos. Creo que Marc Márquez estará en la lucha; de hecho, creo que el campeonato empezará de verdad en Jerez. Ducati, desde luego, no ha desaparecido: han quedado primero y segundo en las sprints", ha zanjado.