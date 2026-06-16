Jorge Martín hace saltar las alarmas tras su accidente en Hungría: "No llego al 100% físicamente..."

El piloto de Aprilia no pudo controlar su moto y se llevó por delante a Marco Bezzecchi y a otros en la salida del Gran Premio de Hungría.

Jorge Martín no estará al 100% a nivel físico en el Gran Premio de la República Checa, en Brno. Él mismo ha desvelado que después de lo que ocurrió en Hungría hace dos semanas, no puede competir al máximo nivel. Lo ha hecho en declaraciones que ha distribuido el equipo Aprilia.

"Brno es un circuito que me gusta; además, es uno de los más emblemáticos del campeonato. No llego al cien por cien desde el punto de vista físico, pero sí desde el mental, e intentaré que esto sea el valor añadido que necesito para disputar un buen fin de semana", dice el campeón de la categoría reina en el año 2024.

"Estos días he entrenado mucho y he trabajado junto al equipo para preparar el GP, así que estoy deseando empezar", explica el piloto madrileño.

Marco Bezzecchi, por su parte, está encantado de llegar a este escenario: "Estoy muy contento de ir a Brno. Es un circuito fantástico donde pilotar la RS-GP26 tiene un sabor realmente especial".

"También estoy muy feliz de volver a ver a mi equipo: tras el domingo en Balaton, que fue un poco difícil para todo el equipo, tengo ganas de volver a abrazarlos e intentar disputar un buen fin de semana, divirtiéndonos y trabajando bien", cierra el líder del mundial de MotoGP.

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