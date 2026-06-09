Marc Márquez pide calma con la remontada: "Estoy lejos de mi mejor nivel"

Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: "Un Márquez al 100% da más valor a nuestros resultados"

El vigente campeón de MotoGP, tras ganar en Hungría, afirmó que a pesar de seguir siendo "rápido", aún no puede pilotar como le gustaría.

El fin de semana perfecto de Marc Márquez en Hungría con pole, sprint y victoria, amén de los 'ceros' de Marco Bezzecchi y Jorge Martín, dejó al de Cervera a 72 puntos del italiano, líder del campeonato.

Muchos confían en que el eneacampeón del mundo pueda obrar una remontada que sería inédita en la categoría para levantar su décima corona.

Sin embargo, tras pasar hace apenas un mes por quirófano para someterse a dos operaciones, una por las secuelas que le dejó su caída en Indonesia 2025, Marc pode calma.

"Estoy muy contento de volver a la victoria, y espero y deseo que este sea mi último 'comeback'. Pero sé y entiendo que este retorno aún no ha terminado", explicó en declaraciones que publica 'Motorsport'.

Márquez asegura que pudo ganar en Balaton por las características del trazado: "En Hungría hemos ganado, pero en un circuito que me ha ayudado mucho en las curvas de izquierdas. Mi condición física no era la mejor, estaba un poco más débil y me costó más".

Y es por ello que él mismo reconoce que aún no está al 100%: "Siento que todavía estoy lejos de mi mejor nivel, de la forma en que quiero pilotar. Pero, de todos modos, sigo siendo rápido".

"Nos llevamos 37 puntos. Siento que esta victoria quizá haya sido demasiado cara porque, desde Indonesia, he sufrido mucho", zanjó sobre su victoria número 100 en la categoría reina.