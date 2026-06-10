Honda señala las semejanzas y diferencias entre Marc Márquez y Valentino Rossi

Durante una extensa entrevista para 'Moto.it', a Santi Hernández le han pedido que señale algunas semejanzas y diferencias entre Marc Márquez y Valentino Rossi.

El jefe técnico de Honda HRC fue el hombre de confianza del ilerdense en el equipo nipón tras haber trabajado junto al italiano, por lo que conoce a ambos muy bien.

En primer lugar, señaló el "símil": "Son campeones, son dos pilotos que han hecho historia en el Campeonato Mundial de Motociclismo y son la referencia de muchos pilotos jóvenes. Esto es lo similar".

En el plano de "diferencias", Santi destaca que "cada uno tiene su propio carácter": "Puedo hacer esta comparación con Marc porque trabajé en él durante más tiempo, y cuando estaba con Valentino mi papel era diferente, me ocupaba de las suspensiones, así que tenía menos información".

"Pero te digo, no puedo decir nada malo de nadie. Valentino me trató muy bien en el tiempo que trabajé con él. Con Marc es diferente porque nuestra relación es de amistad, es diferente", ha zanjado.