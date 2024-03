Tras romperse el húmero derecho en el Gran Premio de Jerez 2020 y después de pasar cuatro veces por el quirófano y lidiar con una Honda más que inestable, Marc Márquez parece haberse dado una última oportunidad apostando por la Ducati de Gresini para volver a lo más alto de la parrilla de MotoGP.

En su primera carrera de celeste, el octocampeón del mundo finalizó en cuarto lugar en circuito de Losail que no es el que mejor se adapta a sus cualidades.

Analizando su situación actual y las perspectivas de futuro, Jorge Lorenzo cree que ha tomado "la mejor decisión a nivel deportivo" a pesar de que "con Honda tenía un contrato muy importante".

"Sabiendo que tiene 30 años y que cada año que pasa se acerca más a su retirada, para un piloto ganador no es agradable verse fuera incluso del top-5 en muchas carreras y sin posibilidad de luchar por el título", ha señalado en declaraciones a 'Mundo Deportivo'.

En este punto de su carrera, el pentacampeón cree que veremos a un Márquez distinto pero siempre con su esencia: "Nadie va a descubrir a Marc. Es uno de los mejores pilotos de la historia y el único que he visto que, prácticamente, no tiene miedo ni a caerse ni a hacerse daño. Sigue teniendo una ambición desmesurada. Eso sí, ha ido cambiando".

"Ahora vemos un Márquez más reflexivo y más prudente. Es probable que, por la lesión tan importante que tuvo en el brazo, no volvamos a ver al mismo Marc, pero igual sí mejor en el futuro", ha explicado.

"Podemos ver un Márquez que no haya perdido mucha velocidad y con el ímpetu que a lo largo de su carrera le ha beneficiado muchas veces; un Marc cometiendo menos errores y sufriendo menos caídas, siendo a la vez más constante y regular para luchar por campeonatos", ha añadido.

En el caso de tener un buen año con Gresini, Lorenzo no descarta que Ducati le ofrezca un sitio oficial junto a Bagnaia: "No, no. Para nada. Ducati tiene la suerte de tener ocho pilotos muy rápidos y tiene la sartén por el mango. Tienen la mejor moto y pueden elegir qué dos pilotos quieren para el equipo oficial para 2025 y para el futuro".