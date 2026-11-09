'Aviso' de un campeón del mundo si Márquez gana el Mundial: "Se irá en la cima"

Stefan Bradl, expiloto, está convencido de que Marc pondrá fin a su carrera como corredor de MotoGP si gana este título y supera a Rossi. Sería, sin duda, un final tan perfecto como doloroso.

Marc Márquez plantea una seria duda si consigue coronarse como campeón del mundo de MotoGP en Portugal. ¿Seguirá compitiendo en la máxima élite del motor después de haber realizado una gesta de semejante magnitud?

Marc tendrá, si gana, la oportunidad de reitrarse por todo lo alto. Un escenario que se le plantea a muy pocos deportistas de élite. Sería un final tan idílico como nostálgico y, algo doloroso, para todo aquellos que ansían ver en acción a la dupla Márquez-Acosta.

Stefan Bradl, expiloto y campeón del mundo de Moto2, tiene muy pocas dudas sobre lo que pasará si Márquez gana el 'Décimo': "La cuestión es hasta qué punto Marc encontrará la paz consigo mismo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Creo que será él quien se retire si gana el título ahora y supera así a Valentino Rossi".

"Mi impresión es que dirá: ‘Bueno, hasta aquí hemos llegado’, y que se retirará con ese estatus. No hay muchos atletas que hayan logrado retirarse en la cima de su carrera", asegura Bradl en declaraciones que recoge la revista Speedweek.

Será sin duda la gran incógnita si Marc se corona. Lo que está claro que es un final así sería digno de la figura que ya, indiscutiblemente, podría recibir el cartel de 'Mejor de la historia'. En cualquier caso, Marc habrá dejado un legado que se plantea inigualable e insuperable en el motociclismo.

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